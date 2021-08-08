Мощный смерч оставил без окон и крыш кафе на пляже под Новороссийском

Мощный смерч обрушился на пляж под Новороссийском, оставив прибрежные кафе без окон и крыш. Видео © Соцсети

В Краснодарском крае мощный смерч налетел на пляж в селе Широкая Балка под Новороссийском. Видео стихии, снятые очевидцами, появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что огромный столб движется в сторону пляжа, а затем накрывает прибрежные кафе, оставив их без крыш и окон. Тем временем в самом Новороссийске в результате шторма повалило деревья, часть которых заблокировала движение автомобилей и общественного транспорта. Последствия непогоды сейчас ликвидируют спасатели. Соответствующие фото опубликовал в "Инстаграме" начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

"На улицах Новороссийской Республики, Толстого и Серова спасатели при помощи бензопилы распилили упавшие деревья, которые перегородили проезд для автомобилей. Сегодня лучше оставайтесь дома!" — написал он в своём посте.