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Мощный смерч оставил без окон и крыш кафе на пляже под Новороссийском

Между тем в самом городе шторм повалил деревья, часть которых заблокировала движение автомобилей и общественного транспорта. Последствия непогоды сейчас устраняют спасатели.

8 августа, 18:46

Скриншот видео © Соцсети

Мощный смерч обрушился на пляж под Новороссийском, оставив прибрежные кафе без окон и крыш. Видео © Соцсети

В Краснодарском крае мощный смерч налетел на пляж в селе Широкая Балка под Новороссийском. Видео стихии, снятые очевидцами, появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что огромный столб движется в сторону пляжа, а затем накрывает прибрежные кафе, оставив их без крыш и окон. Тем временем в самом Новороссийске в результате шторма повалило деревья, часть которых заблокировала движение автомобилей и общественного транспорта. Последствия непогоды сейчас ликвидируют спасатели. Соответствующие фото опубликовал в "Инстаграме" начальник городской службы спасения Алексей Одеров.

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"На улицах Новороссийской Республики, Толстого и Серова спасатели при помощи бензопилы распилили упавшие деревья, которые перегородили проезд для автомобилей. Сегодня лучше оставайтесь дома!" — написал он в своём посте.

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Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю выпустило предупреждение о смерчах в Сочи. В ведомстве сообщили, что между микрорайоном Магри Лазаревского района и селом Весёлым в Адлере из-за резкого ухудшения погоды возможны смерчи, объявлено штормовое предупреждение.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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