Видео 18+: Камеры сняли, как иномарка влетела в толпу людей на остановке в Москве
На кадрах видно, что автомобиль появился будто из ниоткуда. Из-за высокой скорости люди на остановке не успели ничего сделать.
Видео © Телеграм-канал "ЯП — События"
В Сети появилось видео с камер наблюдения, заснявших жёсткий момент аварии на улице Миклухо-Маклая. Как уже сообщал Лайф, автомобиль "Шкода" влетел в остановку с людьми. Тяжело пострадали двое — пожилая женщина и ребёнок. На кадрах видно, что автомобиль появился будто из ниоткуда. Из-за высокой скорости люди на остановке не успели ничего сделать.
Ранее сообщалось, что водитель за рулём "шкоды" оказался пьян. В результате медосвидетельствования у мужчины обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.
Напомним, что в аварии пострадали москвичка 1960 года рождения и, предположительно, её внучка. Женщина получила открытые переломы обеих голеней и шок второй степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени. Девочке 2005 года рождения диагностировали ушибы и переломы трёх пальцев правой стопы.
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