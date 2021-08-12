В Сети появилось видео с камер наблюдения, заснявших жёсткий момент аварии на улице Миклухо-Маклая. Как уже сообщал Лайф, автомобиль "Шкода" влетел в остановку с людьми. Тяжело пострадали двое — пожилая женщина и ребёнок. На кадрах видно, что автомобиль появился будто из ниоткуда. Из-за высокой скорости люди на остановке не успели ничего сделать.

Ранее сообщалось, что водитель за рулём "шкоды" оказался пьян. В результате медосвидетельствования у мужчины обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.