Синоптик предупредил россиян о приближении "библейского потопа"

В ближайшие сутки в Крыму и Краснодарском крае выпадет рекордное количество осадков. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Библейский потоп" надвигается на восток Крыма и Тамань", — написал он на своей странице в "Инстаграме".

По словам метеоролога, за текущие сутки на Тамань обрушится 186 миллиметров осадков при норме в 45–50 миллиметров в месяц. Это, в свою очередь, составляет 370% от предельных значений августа. В Керчи за аналогичный период времени количество осадков достигнет 151 миллиметра при месячной норме в 44 миллиметра, отметил Тишковец. Он добавил, что это составляет порядка 343% от нормы августа.