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Синоптик предупредил россиян о приближении "библейского потопа"

По его словам, за текущие сутки на один из южных районов страны обрушится 186 миллиметров осадков при месячной норме в 45–50 миллиметров. Это, в свою очередь, составляет 370% от нормы августа.

12 августа, 16:30

Фото © Pexels

В ближайшие сутки в Крыму и Краснодарском крае выпадет рекордное количество осадков. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Библейский потоп" надвигается на восток Крыма и Тамань", — написал он на своей странице в "Инстаграме".

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По словам метеоролога, за текущие сутки на Тамань обрушится 186 миллиметров осадков при норме в 45–50 миллиметров в месяц. Это, в свою очередь, составляет 370% от предельных значений августа. В Керчи за аналогичный период времени количество осадков достигнет 151 миллиметра при месячной норме в 44 миллиметра, отметил Тишковец. Он добавил, что это составляет порядка 343% от нормы августа.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму из-за сильного ливня затопило часть трассы "Таврида". По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды на полуострове не стоит. Отмечается, что дожди в регионе будут идти как минимум ещё два дня.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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