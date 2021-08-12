Вслед за Кандагаром: "Талибан" заявил о захвате третьего по величине города Афганистана
Минувшей ночью талибы уже пытались предпринять наступление на город Герат, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения. Вероятно, новая попытка штурма изменила расстановку сил.
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Талибы после отступления правительственных сил захватили Герат — третий по величине город Афганистана. Об этом сообщило агентство France-Presse. Кроме того, боевики продвинулись до центральной части Кандагара и ведут бои на главной площади города. Прежде представители "Талибана"* заявили, что полностью контролируют Кандагар.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью талибы предприняли наступление на Герат с четырёх сторон, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения. Вероятно, новая попытка штурма изменила расстановку сил.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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