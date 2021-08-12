Талибы после отступления правительственных сил захватили Герат — третий по величине город Афганистана. Об этом сообщило агентство France-Presse. Кроме того, боевики продвинулись до центральной части Кандагара и ведут бои на главной площади города. Прежде представители "Талибана"* заявили, что полностью контролируют Кандагар.