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Вслед за Кандагаром: "Талибан" заявил о захвате третьего по величине города Афганистана

Минувшей ночью талибы уже пытались предпринять наступление на город Герат, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения. Вероятно, новая попытка штурма изменила расстановку сил.

12 августа, 16:15

Фото © Majid Saeedi / Getty Images

Талибы после отступления правительственных сил захватили Герат — третий по величине город Афганистана. Об этом сообщило агентство France-Presse. Кроме того, боевики продвинулись до центральной части Кандагара и ведут бои на главной площади города. Прежде представители "Талибана"* заявили, что полностью контролируют Кандагар.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью талибы предприняли наступление на Герат с четырёх сторон, но были отбиты армейскими подразделениями и отрядами ополчения. Вероятно, новая попытка штурма изменила расстановку сил.

Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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