Пятно в Чёрном море под Новороссийском не является нефтяным, заявили в КТК

Пятно в Чёрном море возле места разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, которое попало на сделанные после шторма фотографии, не является нефтяным. Об этом заявил журналистам глава КТК Николай Горбань.

По его словам, первый снимок, сделанный со спутника, подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров. А пятно на фото, сделанном позже, появилось не из-за разлива топлива. В течение дня специалисты ожидают новые снимки территории.

"Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования", — добавил Горбань.

Он отметил, что причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора. В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важно реально оценить ситуацию и её последствия для животного мира, а также принять исчерпывающие меры для скорейшей ликвидации разлива и тщательно расследовать причины аварии.