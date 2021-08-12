Пятно в Чёрном море под Новороссийском не является нефтяным, заявили в КТК
Глава Каспийского трубопроводного консорциума отметил, что на месте уже нет "никаких остаточных явлений".
Фото © ТАСС / AP Photo
Пятно в Чёрном море возле места разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, которое попало на сделанные после шторма фотографии, не является нефтяным. Об этом заявил журналистам глава КТК Николай Горбань.
По его словам, первый снимок, сделанный со спутника, подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров. А пятно на фото, сделанном позже, появилось не из-за разлива топлива. В течение дня специалисты ожидают новые снимки территории.
"Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования", — добавил Горбань.
Он отметил, что причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора. В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что важно реально оценить ситуацию и её последствия для животного мира, а также принять исчерпывающие меры для скорейшей ликвидации разлива и тщательно расследовать причины аварии.
Напомним, 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти. Изначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила 200 квадратных метров, однако позже выяснилось, что она оказалась в 400 раз больше — 80 квадратных километров. Институт океанологии РАН показал место ЧП со спутника. Было возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение морской среды".
Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. А вот Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за экологического ЧП.
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