СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти под Новороссийском
Следователи также проводят обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме.
Фото © Спутниковая съёмка Института космических исследований РАН
Уголовное дело по факту разлива нефти в районе порта Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав преступления.
"Сегодня уголовное дело... переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, то есть загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде", — говорится в сообщении.
Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязнённых территорий, в Каспийском трубопроводном консорциуме проходят обыски. Также назначены экологическая и техническая судебные экспертизы.
Напомним, 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти. Изначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила 200 квадратных метров, однако позже выяснилось, что она оказалась в 400 раз больше — 80 квадратных километров. Институт океанологии РАН показал место ЧП со спутника. Было возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение морской среды".
Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива. А вот Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за экологического ЧП.
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