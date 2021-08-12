СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти под Новороссийском

Уголовное дело по факту разлива нефти в районе порта Новороссийска переквалифицировано на более тяжкий состав преступления.

"Сегодня уголовное дело... переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК РФ, то есть загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязнённых территорий, в Каспийском трубопроводном консорциуме проходят обыски. Также назначены экологическая и техническая судебные экспертизы.