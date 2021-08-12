Урбанист рассказал о плюсах идеи Шойгу по созданию пяти моногородов в Сибири

"Учитывая, что у нас за Уралом проживают, по моим подсчётам, немногим более 30 миллионов человек, а у нас только Москва и область находятся в сопоставимых цифрах, это, конечно, очень опасная тенденция. Создание новых поселений, как когда-то было в СССР, с одной стороны, может как-то поменять этот тренд, в том числе сподвигнуть население не только оставаться на этих территориях, но в том числе переезжать для их освоения с европейской части", — цитирует слова урбаниста телеканал "Звезда".