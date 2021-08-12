Урбанист рассказал о плюсах идеи Шойгу по созданию пяти моногородов в Сибири
По словам эксперта, нынешняя ситуация, когда за Уралом проживают немногим более 30 миллионов человек, выглядит опасно.
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Замдиректора Института социально-политических исследований РАН, урбанист Вадим Безвербный оценил идею министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири крупных городов-агломераций. По словам эксперта, инициатива выглядит актуальной и интересной с учётом того, что восточные регионы нашей страны испытывают активный миграционный отток, который сопровождается снижением численности населения, отъездом молодых специалистов и общим кадровым голодом.
"Учитывая, что у нас за Уралом проживают, по моим подсчётам, немногим более 30 миллионов человек, а у нас только Москва и область находятся в сопоставимых цифрах, это, конечно, очень опасная тенденция. Создание новых поселений, как когда-то было в СССР, с одной стороны, может как-то поменять этот тренд, в том числе сподвигнуть население не только оставаться на этих территориях, но в том числе переезжать для их освоения с европейской части", — цитирует слова урбаниста телеканал "Звезда".
Ранее Шойгу предложил построить в Сибири пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности".
В Общественной палате ранее отметили, что данный проект, несомненно, поспособствует развитию нашей страны в целом, однако могут возникнуть трудности с поиском "сотен тысяч молодых энтузиастов", которые захотели бы не только заниматься строительством в Сибири, но и остались бы там жить.
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