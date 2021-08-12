Звезда сериала "Татьянин день" признался, что страдает редкой болезнью

Актёр театра и кино Вадим Колганов, известный по роли Виктора Рыбкина в сериале "Татьянин день", в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым признался, что страдает одной из форм эпилепсии. По словам артиста, с недугом он впервые столкнулся ещё во время службы в армии.

"Однажды в армии с утра была дана команда "Подъём". Я услышал её, но не мог встать, завести свой организм. Мне казалось, будто я в какой-то коробке," — вспомнил 50-летний Колганов.

Как отметил актёр, болезнь проявляется в стрессовых ситуациях. С возрастом приступы стали происходить гораздо реже, чем в молодости.