На Алтае задержали похитителя 12-летней школьницы
Ранее подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Фото © VK / Инцидент Бийск
В Алтайском крае правоохранители задержали 40-летнего Олега Лавкина, который подозревается в похищении 12-летней девочки в Бийске. Об этом Лайфу рассказал источник.
По нашим данным, педофила нашли примерно в 260 километрах от Бийска, в селе Онгудай. Сейчас мужчина находится в местном отделе полиции.
Как уже сообщал Лайф, злоумышленник ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело. Оказалось, что неадекват выслеживал девочку целый месяц. Сама пострадавшая позже записала видео, на котором поблагодарила всех, кто помог её найти.
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