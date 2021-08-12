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На Алтае задержали похитителя 12-летней школьницы

Ранее подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

12 августа, 14:26
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/incident_22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Бийск</a></p>

Фото © VK / Инцидент Бийск

В Алтайском крае правоохранители задержали 40-летнего Олега Лавкина, который подозревается в похищении 12-летней девочки в Бийске. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, педофила нашли примерно в 260 километрах от Бийска, в селе Онгудай. Сейчас мужчина находится в местном отделе полиции.

Ненависть и уход от людей: Физиономист "прочитал" лицо похитителя девочки из Бийска

Ненависть и уход от людей: Физиономист "прочитал" лицо похитителя девочки из Бийска

Как уже сообщал Лайф, злоумышленник ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков.

Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело. Оказалось, что неадекват выслеживал девочку целый месяц. Сама пострадавшая позже записала видео, на котором поблагодарила всех, кто помог её найти.

Опубликовано видео дома, где похититель держал 12-летнюю девочку из Бийска

Опубликовано видео дома, где похититель держал 12-летнюю девочку из Бийска

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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