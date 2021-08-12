На Алтае задержали похитителя 12-летней школьницы

В Алтайском крае правоохранители задержали 40-летнего Олега Лавкина, который подозревается в похищении 12-летней девочки в Бийске. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, педофила нашли примерно в 260 километрах от Бийска, в селе Онгудай. Сейчас мужчина находится в местном отделе полиции.