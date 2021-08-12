Главу НИП гиперзвуковых систем арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца генерального директора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова. Ранее сообщалось, что он был задержан в рамках расследования уголовного дела о госизмене, а в задержании были задействованы сотрудники ФСБ.

"В отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года", — проинформировали в суде.

Тем временем ТАСС сообщает, что до задержания Куранова следователи ФСБ провели обыски по месту жительства и пребывания учёного в Санкт-Петербурге. Уточняется, что ему вменяют передачу научных разработок иностранным спецслужбам.

Отметим, что Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем (НИПГС) расположено в Санкт-Петербурге. На сайте компании сказано, что она занимается развитием и "всесторонним использованием" новых гиперзвуковых технологий, которые должны стать базой для создания авиационной и аэрокосмической техники следующего поколения.