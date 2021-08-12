НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Главу НИП гиперзвуковых систем арестовали по делу о госизмене

Учёному из Санкт-Петербурга вменяют передачу научных разработок иностранным спецслужбам.

12 августа, 14:14
<p>Фото © <a href="http://www.hypersonics.ru/employees/kuranov_al" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НИПГС</a></p>

Фото © НИПГС

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца генерального директора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова. Ранее сообщалось, что он был задержан в рамках расследования уголовного дела о госизмене, а в задержании были задействованы сотрудники ФСБ.

"В отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года", — проинформировали в суде.

Тем временем ТАСС сообщает, что до задержания Куранова следователи ФСБ провели обыски по месту жительства и пребывания учёного в Санкт-Петербурге. Уточняется, что ему вменяют передачу научных разработок иностранным спецслужбам.

Отметим, что Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем (НИПГС) расположено в Санкт-Петербурге. На сайте компании сказано, что она занимается развитием и "всесторонним использованием" новых гиперзвуковых технологий, которые должны стать базой для создания авиационной и аэрокосмической техники следующего поколения.

Обвинённого в госизмене жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии

Обвинённого в госизмене жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии

Ранее стало известно, что обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не намерен идти на сделку со следствием. Журналист решил, что не будет давать показания, которые могут нанести кому-либо ущерб, в том числе ему самому.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

ЕСПЧ подтвердил законность решений по "делу Грудинина"

вчера в 10:37

В Кремле отказались комментировать детали следствия по делу Сафронова

7 июля, 09:45

Урбанист рассказал о плюсах идеи Шойгу по созданию пяти моногородов в Сибири

сегодня в 14:40

Грабитель ушёл с пустыми руками, когда работник банка не смог разобрать почерк на записке с угрозами

сегодня в 14:44

Звезда сериала "Татьянин день" признался, что страдает редкой болезнью

сегодня в 14:35

Новости партнеров

Layer 1