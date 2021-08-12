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В Москве бывший ученик вломился в дом к учительнице по скрипке и сжёг её заживо

Пострадал также супруг убитой. Злоумышленник вместе с соучастником избили пенсионера, связали его и подожгли вместе с женой. Каким-то чудом мужчине удалось выжить.

12 августа, 14:02
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства инцидента в частном доме в Новой Москве, где в результате пожара погибла 76-летняя репетитор по игре на скрипке. Как рассказал Лайфу источник, жестокую расправу над преподавательницей учинил её бывший воспитанник. Погибшая успела перед смертью назвать его имя своему супругу.

По нашим данным, инцидент произошёл накануне вечером в СНТ "Красная Пахра". Бывший ученик убитой вместе с соучастником ворвались в дом пенсионеров. Сначала злоумышленники избили 74-летнего мужа учительницы, после чего повалили старика на пол и связали скотчем. Затем они направились к репетитору, с которой сначала о чём-то разговаривали, а затем проделали то же самое, что и с мужчиной. После издевательств семейную пару положили в одну кровать под одеяло и подожгли.

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В итоге пожилая женщина скончалась на месте, а мужчину с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами и гематомами доставили в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают личности, а также мотивы злоумышленников. Стоит отметить, что у преступников не было цели что-то украсть, так как все драгоценности и денежные средства пенсионеров остались на своих местах.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Пермском крае малолетние тиктокерши сожгли ферму во время съёмки эффектного ролика. Девочки пытались сбить пламя, но не смогли, испугались и убежали. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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