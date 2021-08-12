В Москве бывший ученик вломился в дом к учительнице по скрипке и сжёг её заживо

Пострадал также супруг убитой. Злоумышленник вместе с соучастником избили пенсионера, связали его и подожгли вместе с женой. Каким-то чудом мужчине удалось выжить.