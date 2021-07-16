Жительница Екатеринбурга заживо сожгла бездомного и теперь может отправиться в тюрьму на 20 лет
Парня госпитализировали, но его травмы были настолько сильны, что он скончался в больнице уже на следующий день.
Обвиняемая. Фото © Соцсети
Правоохранительные органы задержали жительницу Екатеринбурга и предъявили ей обвинение в убийстве спавшего на улице незнакомого молодого человека без определённого места жительства, которое было совершено с особой жестокостью. Об этом сообщает СУ СК по Свердловской области.
По версии следствия, ночью 24 мая 2021 года обвиняемая, находясь у одного из домов по улице Луначарского в Екатеринбурге, увидела спавшего на улице 22-летнего бездомного парня. Тогда же у неё родился страшный план: женщина решила убить бездомного и сожгла его заживо.
"Она облила потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок, находившихся рядом с молодым человеком, после чего подожгла указанную жидкость зажигалкой. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги", — сообщили в ведомстве, уточнив, что парень был госпитализирован, однако уже на следующий день он скончался.
33-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что в ближайшее время судом по ходатайству следствия будет решён вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
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