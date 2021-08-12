Эксперты выяснили, чем и кем больше всего гордятся россияне

78% россиян считают себя патриотами, 39% испытывают гордость за страну, а главными предметами гордости являются люди, природа, спорт и армия. Такие данные привёл директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в рамках круглого стола "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан".

По данным опроса, главными предметами гордости являются спорт и спортсмены (78%), армия (70%), люди (19%), природа (17%). Из известных личностей больше всего россияне гордятся Юрием Гагариным, Александром Пушкиным, Михаилом Ломоносовым, Петром Первым, Георгием Жуковым.

За выступлениями российских атлетов на недавно завершившейся Олимпиаде в Токио следило 53% респондентов, а 72% считают результаты наших спортсменов предметом гордости. Это объяснил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

"Если люди гордость испытывают, значит, есть эволюционное объяснение. Я связываю этимологически слово "гордость" со словом "хорда", то есть гордость помогает прямо стоять. Почему люди гордились своими спортивными достижениями в древние времена? Если твоё племя лучше, значит, выживаемость твоего племени повышается", — отметил он.

Матвейчев также считает, что каждая история победы наших атлетов широко обсуждалась в обществе. И это неслучайно — люди видят в победе проявление характера, стремление превзойти себя и симпатизируют этому.

Наряду с достижениями в спорте, науке, культуре, армии не менее важным является "бытовой героизм", говорит политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов. На круглом столе привели несколько таких примеров. Это каждодневный подвиг врачей и волонтёров в условиях пандемии, это подвиги пилотов Дамира Юсупова и Анатолия Прыткова, которые смогли посадить свои самолёты в сложных условиях и спасти жизнь всем пассажирам.