"Добро пожаловать в Париж": Мбаппе поприветствовал Месси после перехода в ПСЖ

Ранее стало известно, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" подписал с клубом из столицы Франции контракт на два года.

Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Месси в стан парижан. Соглашение подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.