НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Добро пожаловать в Париж": Мбаппе поприветствовал Месси после перехода в ПСЖ

Ранее стало известно, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" подписал с клубом из столицы Франции контракт на два года.

12 августа, 13:49
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KMbappe/status/1425797274265923587/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kylian Mbappe</a></p>

Фото © Twitter / Kylian Mbappe

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поприветствовал в клубе аргентинца Лионеля Месси, который совсем недавно присоединился к команде.

"Добро пожаловать в Париж, Лео", — написал Мбаппе на своей странице в "Твиттере".

"Это невероятная команда": Месси поделился эмоциями от игры с Мбаппе и Неймаром в ПСЖ

"Это невероятная команда": Месси поделился эмоциями от игры с Мбаппе и Неймаром в ПСЖ

Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Месси в стан парижан. Соглашение подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1