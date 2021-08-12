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Регион
Опубликовано 12 августа 2021, 13:49

"Добро пожаловать в Париж": Мбаппе поприветствовал Месси после перехода в ПСЖ

Фото © Twitter / Kylian Mbappe

Фото © Twitter / Kylian Mbappe

Ранее стало известно, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" подписал с клубом из столицы Франции контракт на два года.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поприветствовал в клубе аргентинца Лионеля Месси, который совсем недавно присоединился к команде.

"Добро пожаловать в Париж, Лео", — написал Мбаппе на своей странице в "Твиттере".

"Это невероятная команда": Месси поделился эмоциями от игры с Мбаппе и Неймаром в ПСЖ
"Это невероятная команда": Месси поделился эмоциями от игры с Мбаппе и Неймаром в ПСЖ

Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Месси в стан парижан. Соглашение подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.

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Шамиль Гаджиев
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