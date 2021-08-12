"Добро пожаловать в Париж": Мбаппе поприветствовал Месси после перехода в ПСЖ
Фото © Twitter / Kylian Mbappe
Ранее стало известно, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" подписал с клубом из столицы Франции контракт на два года.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поприветствовал в клубе аргентинца Лионеля Месси, который совсем недавно присоединился к команде.
"Добро пожаловать в Париж, Лео", — написал Мбаппе на своей странице в "Твиттере".
Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Месси в стан парижан. Соглашение подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.