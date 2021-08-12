Красноярский чиновник объяснил свои слова о "ноющей куче дерьма" в адрес жителей
Пост советника главы администрации главы региона с оскорбительными высказываниями удалило руководство "Фейсбука" после многочисленных жалоб от пользователей.
Фото © VK / Андрей Агафонов
Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов объяснил гневное высказывание о "ноющей куче дерьма" в адрес некоторых местных жителей тем, что эти люди упиваются своей "несчастностью", при этом повод им не важен. Об этом он сообщил в эфире радио "Говорит Москва".
"Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох, Россия не так уж плоха, не без недостатков, конечно, но если сравнивать с другими, то и у нас есть некоторые достоинства!" — подчеркнул чиновник.
По словам Агафонова, эти люди "вызрели в парадигме "Мы все умрём" — "надо валить", но либо не хотят, либо не могут покинуть страну, "поэтому сидят и ноют". При этом он отметил, что не удалял свой пост, это сделали администраторы "Фейсбука" из-за большого числа жалоб от пользователей.
Отметим, что скандал начался после того, как российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал фотографию в "Инстаграме" из Красноярска с подписью, что в центре города не ощущается смог. Пользователи раскритиковали спортсмена и пожаловались на дым от пожаров. В ответ на такую реакцию жителей региона Агафонов сделал в "Фейсбуке" публикацию, в которой назвал этих людей "ноющей кучей дерьма" и "плаксивым сбродом".
Напомним, 7 августа смог от лесных пожаров Якутии накрыл Красноярский край — задымление было зафиксировано в четырёх сотнях населённых пунктов региона. В общей сложности площадь лесов, охваченных огнём с начала пожароопасного сезона в России, превысила шесть миллионов гектаров. Кроме того, ранее сообщалось, что задымление от лесных пожаров в Якутии накрыло более 800 населённых пунктов Красноярского края.
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