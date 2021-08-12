Красноярский чиновник объяснил свои слова о "ноющей куче дерьма" в адрес жителей

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов объяснил гневное высказывание о "ноющей куче дерьма" в адрес некоторых местных жителей тем, что эти люди упиваются своей "несчастностью", при этом повод им не важен. Об этом он сообщил в эфире радио "Говорит Москва".

"Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох, Россия не так уж плоха, не без недостатков, конечно, но если сравнивать с другими, то и у нас есть некоторые достоинства!" — подчеркнул чиновник.

По словам Агафонова, эти люди "вызрели в парадигме "Мы все умрём" — "надо валить", но либо не хотят, либо не могут покинуть страну, "поэтому сидят и ноют". При этом он отметил, что не удалял свой пост, это сделали администраторы "Фейсбука" из-за большого числа жалоб от пользователей.