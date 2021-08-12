На Таймыре на дне реки нашли больше тысячи оленьих туш
Рассматривается как версия незаконной охоты, так и связь с лесными пожарами, которые могли изменить пути миграции животных и привести к их массовой гибели.
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Шокирующую находку обнаружили в реке Хетаган на севере Красноярского края. Семьсот туш северного оленя подняли со дна и складировали на берег, ещё около пятисот пока остаются в воде. У некоторых животных обнаружены следы от пуль, все остальные, по предварительным данным, погибли от попадания воды в лёгкие. По одной из версий, рогатых во время незаконной охоты могли попросту загнать в реку, где они утонули.
"В рамках организованной проверки будет дана оценка взаимосвязи гибели животных и незаконной охоты, результатам проведённых специалистами исследований по установлению причин их гибели, наличию у них опасных болезней и соблюдению процедуры утилизации", — комментирует прокуратура края.
Есть и другая версия: якобы олени могли приплыть с разных мест обитания, потому что где-то уже были частично разложившиеся останки. Возможно, пожары в Красноярском крае или соседней Якутии могли изменить пути миграции животных и привести к их массовой гибели.
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