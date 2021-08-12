На Таймыре на дне реки нашли больше тысячи оленьих туш

Шокирующую находку обнаружили в реке Хетаган на севере Красноярского края. Семьсот туш северного оленя подняли со дна и складировали на берег, ещё около пятисот пока остаются в воде. У некоторых животных обнаружены следы от пуль, все остальные, по предварительным данным, погибли от попадания воды в лёгкие. По одной из версий, рогатых во время незаконной охоты могли попросту загнать в реку, где они утонули.