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На Таймыре на дне реки нашли больше тысячи оленьих туш

Рассматривается как версия незаконной охоты, так и связь с лесными пожарами, которые могли изменить пути миграции животных и привести к их массовой гибели.

12 августа, 10:47

Фото © Pixabay

Шокирующую находку обнаружили в реке Хетаган на севере Красноярского края. Семьсот туш северного оленя подняли со дна и складировали на берег, ещё около пятисот пока остаются в воде. У некоторых животных обнаружены следы от пуль, все остальные, по предварительным данным, погибли от попадания воды в лёгкие. По одной из версий, рогатых во время незаконной охоты могли попросту загнать в реку, где они утонули.

"В рамках организованной проверки будет дана оценка взаимосвязи гибели животных и незаконной охоты, результатам проведённых специалистами исследований по установлению причин их гибели, наличию у них опасных болезней и соблюдению процедуры утилизации", комментирует прокуратура края.

Есть и другая версия: якобы олени могли приплыть с разных мест обитания, потому что где-то уже были частично разложившиеся останки. Возможно, пожары в Красноярском крае или соседней Якутии могли изменить пути миграции животных и привести к их массовой гибели.

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В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных

Ранее Лайф рассказывал, как в Приморье спасли от лесного пожара котёнка краснокнижного леопарда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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