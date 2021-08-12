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Apple исправила название Чечни на украиноязычной карте

Несколько дней назад пользователи гаджетов компании заметили, что регион был почему-то обозначен как "Чеченська Республіка Ічкерія"*.

12 августа, 10:43
<p>Скриншот © Apple Maps</p>

Скриншот © Apple Maps

Компания Apple исправила на украиноязычной карте России в Apple Maps обозначение Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня Apple внесла исправления в карты на Украине с обозначением "Чеченська Республiка", — цитирует РИА "Новости" представителя компании.


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Отметим, что ранее пользователи гаджетов заметили, что российский регион обозначен на украиноязычных картах как "Чеченська Республіка Ічкерія"*.

Об ошибке на украиноязычных картах Apple Maps стало известно 9 августа. Причём на картах официального приложения компании на русском языке субъект РФ назван как Чечня, но при переводе на украинский обозначение менялось.


* Террористическая организация, запрещённая в России.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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