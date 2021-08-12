Apple исправила название Чечни на украиноязычной карте

Компания Apple исправила на украиноязычной карте России в Apple Maps обозначение Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.





"Сегодня Apple внесла исправления в карты на Украине с обозначением "Чеченська Республiка", — цитирует РИА "Новости" представителя компании.







Отметим, что ранее пользователи гаджетов заметили, что российский регион обозначен на украиноязычных картах как "Чеченська Республіка Ічкерія"*.

Об ошибке на украиноязычных картах Apple Maps стало известно 9 августа. Причём на картах официального приложения компании на русском языке субъект РФ назван как Чечня, но при переводе на украинский обозначение менялось.

