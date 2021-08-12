Apple исправила название Чечни на украиноязычной карте
Несколько дней назад пользователи гаджетов компании заметили, что регион был почему-то обозначен как "Чеченська Республіка Ічкерія"*.
Скриншот © Apple Maps
Компания Apple исправила на украиноязычной карте России в Apple Maps обозначение Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Сегодня Apple внесла исправления в карты на Украине с обозначением "Чеченська Республiка", — цитирует РИА "Новости" представителя компании.
Отметим, что ранее пользователи гаджетов заметили, что российский регион обозначен на украиноязычных картах как "Чеченська Республіка Ічкерія"*.
Об ошибке на украиноязычных картах Apple Maps стало известно 9 августа. Причём на картах официального приложения компании на русском языке субъект РФ назван как Чечня, но при переводе на украинский обозначение менялось.
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