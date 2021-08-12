"Маша и Медведь" стал мировым лидером среди детских мультсериалов
Уже в течение 60 дней этот мультипликационный сериал опережает "Свинку Пеппу" и "Щенячий патруль".
Фото © ТАСС / AP Photo / Ivan Sekretarev
Российский мультсериал "Маша и Медведь" возглавил рейтинг детского контента Parrot Analytics. Об этом сообщает пресс-служба компании Animaccord.
"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире (август 2021-го), который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord "Маша и Медведь", — говорится в релизе компании.
Отмечается, что мультсериал российского производства опережает такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам", в течение последних 60 дней.
Основой рейтинга стал мониторинг более десяти тысяч шоу, которые представлены на аналитической платформе, а также измерение в течение двух месяцев онлайн-запросов детского контента со всего мира.
Мультфильм "Маша и Медведь" стартовал в эфире на телеэкранах в январе 2009 года. Он переведён на 42 языка и является единственным российским анимационным проектом, удостоенным четырёх "Бриллиантовых кнопок" — наград YouTube.
В июле 2020 года сообщалось, что мультсериал "Маша и Медведь" вошёл в топ-5 самых любимых развлекательных брендов в мире. Исследование было проведено в формате онлайн-интервью.
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