"Маша и Медведь" стал мировым лидером среди детских мультсериалов

Российский мультсериал "Маша и Медведь" возглавил рейтинг детского контента Parrot Analytics. Об этом сообщает пресс-служба компании Animaccord.

"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире (август 2021-го), который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord "Маша и Медведь", — говорится в релизе компании.

Отмечается, что мультсериал российского производства опережает такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам", в течение последних 60 дней.

Основой рейтинга стал мониторинг более десяти тысяч шоу, которые представлены на аналитической платформе, а также измерение в течение двух месяцев онлайн-запросов детского контента со всего мира.

Мультфильм "Маша и Медведь" стартовал в эфире на телеэкранах в январе 2009 года. Он переведён на 42 языка и является единственным российским анимационным проектом, удостоенным четырёх "Бриллиантовых кнопок" — наград YouTube.