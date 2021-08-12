Экономист оценил законопроект о возвращении НПФ незаконно изъятых накоплений пенсионерам

"Это абсолютно нормальная, ожидаемая мера. Это гарантия, что средства, которые инвестированы в финансовые институты, не пропадут. В целом это всё-таки сигнал о том, что регуляторы начинают двигаться от размышлений по поводу того, как переходить к восстановлению пенсионной системы, к отработке частных деталей", — рассказал в беседе с Лайфом специалист.