НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экономист оценил законопроект о возвращении НПФ незаконно изъятых накоплений пенсионерам

По мнению эксперта, необходимо выходить на более масштабную меру по аналогии с гарантией банковских вкладов.

12 августа, 10:28
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников оценил появление законопроекта, согласно которому негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) обяжут возвращать гражданам незаконно изъятые накопления. По мнению эксперта, эта полезная инициатива является своего рода гарантом защиты финансов россиян.

"Это абсолютно нормальная, ожидаемая мера. Это гарантия, что средства, которые инвестированы в финансовые институты, не пропадут. В целом это всё-таки сигнал о том, что регуляторы начинают двигаться от размышлений по поводу того, как переходить к восстановлению пенсионной системы, к отработке частных деталей", — рассказал в беседе с Лайфом специалист.

Опрос показал, как россияне готовятся к пенсии

Опрос показал, как россияне готовятся к пенсии

По мнению Масленникова, необходимо выходить на более масштабную меру по аналогии с гарантией банковских вкладов.

Ранее Лайф сообщал, что НПФ обяжут возвращать пенсионерам незаконно изъятые накопления. Законопроект, который осенью внесут в Госдуму, должен защитить права граждан, которые могут потерять средства при досрочном переходе из одного фонда в другой.

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Телефонные мошенники оставили пожилую петербурженку без жилья и денег

сегодня в 11:35

Экономист назвал размер заначки, которую следует хранить дома

12 июля, 06:35

В Москве по делу о госизмене задержали главу НИП гиперзвуковых систем

сегодня в 11:16

Коллеги сдали сотрудника налоговой, который тайно оплачивал долги россиян

сегодня в 11:15

Сын Робина Уильямса написал трогательное обращение к отцу спустя 7 лет, как тот свёл счёты с жизнью

сегодня в 11:27

Новости партнеров

Layer 1