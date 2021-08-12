Экономист оценил законопроект о возвращении НПФ незаконно изъятых накоплений пенсионерам
По мнению эксперта, необходимо выходить на более масштабную меру по аналогии с гарантией банковских вкладов.
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Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников оценил появление законопроекта, согласно которому негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) обяжут возвращать гражданам незаконно изъятые накопления. По мнению эксперта, эта полезная инициатива является своего рода гарантом защиты финансов россиян.
"Это абсолютно нормальная, ожидаемая мера. Это гарантия, что средства, которые инвестированы в финансовые институты, не пропадут. В целом это всё-таки сигнал о том, что регуляторы начинают двигаться от размышлений по поводу того, как переходить к восстановлению пенсионной системы, к отработке частных деталей", — рассказал в беседе с Лайфом специалист.
По мнению Масленникова, необходимо выходить на более масштабную меру по аналогии с гарантией банковских вкладов.
Ранее Лайф сообщал, что НПФ обяжут возвращать пенсионерам незаконно изъятые накопления. Законопроект, который осенью внесут в Госдуму, должен защитить права граждан, которые могут потерять средства при досрочном переходе из одного фонда в другой.
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