В Минсельхозе РФ не исключили продления запрета на экспорт гречки
Соответствующее решение будет принято по итогам уборочной кампании, подчеркнул глава министерства. Он отметил, что важно сохранить доступность этой продукции и дальше.
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Запрет на экспорт гречки из России может быть продлён после 31 августа. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки "Всероссийский день поля – 2021".
"Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", — сказал министр сельского хозяйства.
Напомним, запрет на экспорт гречки из России вступил в силу 5 июня текущего года и действует до 31 августа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля.
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