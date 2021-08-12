В Минсельхозе РФ не исключили продления запрета на экспорт гречки

Запрет на экспорт гречки из России может быть продлён после 31 августа. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки "Всероссийский день поля – 2021".

"Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", — сказал министр сельского хозяйства.