Памфилова заявила, что видеонаблюдение на выборах критикуют лишь распространители фейков
Глава ЦИК подчеркнула, что раньше возможность наблюдать за голосованием была практически у всех, так как в то время не было кибератак, а некоторые страны не записывали РФ в списки врагов.
Элла Памфилова. Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов
Никаких ограничений доступа для наблюдателей к видеотрансляции с избирательных участков во время выборов в сентябре не будет, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Однако, для того чтобы иметь такую возможность, потребуется логин и пароль.
"Видеонаблюдение — это не просто праздное любопытство, извините, как я говорю, диванное наблюдение, бессмысленное созерцание. Хочешь наблюдать? Немножко потрудись пройти минимальный курс наблюдателя. И пожалуйста — в любом центре общественного наблюдения тебя будут ждать. <...> Истерить могут только те, кто был намерен производить очередные фейки, лепить, делать нечто из ничего", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Когда спекулируют и говорят, что в 2011 или в 2012 году у всех была возможность наблюдать за выборами, сравниваются разные эпохи, подчеркнула она. По словам главы ЦИК, в то время не было кибератак, а также некоторые страны не записывали Россию в список врагов.
Памфилова также напомнила, что ни в одном европейском государстве в принципе не задействованы камеры во время выборов. В противном случае общество, как подчеркнула председатель комиссии, посчитает это вмешательством в частную жизнь.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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