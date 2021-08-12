Памфилова заявила, что видеонаблюдение на выборах критикуют лишь распространители фейков

Никаких ограничений доступа для наблюдателей к видеотрансляции с избирательных участков во время выборов в сентябре не будет, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Однако, для того чтобы иметь такую возможность, потребуется логин и пароль.

"Видеонаблюдение — это не просто праздное любопытство, извините, как я говорю, диванное наблюдение, бессмысленное созерцание. Хочешь наблюдать? Немножко потрудись пройти минимальный курс наблюдателя. И пожалуйста — в любом центре общественного наблюдения тебя будут ждать. <...> Истерить могут только те, кто был намерен производить очередные фейки, лепить, делать нечто из ничего", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Когда спекулируют и говорят, что в 2011 или в 2012 году у всех была возможность наблюдать за выборами, сравниваются разные эпохи, подчеркнула она. По словам главы ЦИК, в то время не было кибератак, а также некоторые страны не записывали Россию в список врагов.

Памфилова также напомнила, что ни в одном европейском государстве в принципе не задействованы камеры во время выборов. В противном случае общество, как подчеркнула председатель комиссии, посчитает это вмешательством в частную жизнь.