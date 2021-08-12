В России предложили замораживать стоимость цветов перед 1 сентября

Часто недобросовестные продавцы и поставщики букетов в разы повышают цены на товар перед Днём знаний.

Ежегодно замораживать цены на популярные "школьные" сорта цветов в период с конца августа до середины сентября предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Общественный деятель объяснил свою инициативу тем, что затраты на подготовку ребёнка к школьному году для родителей немаленькие. Особенно этот вопрос является проблемным для семей, где есть несколько учащихся, хоть правительственные меры поддержки и снижают финансовую нагрузку на родителей, подчеркнул Петров. Однако он добавил, что пока рано утверждать, что сборы детей в школу не перегружают семейный бюджет.

Общественник уточнил, что недобросовестные продавцы и поставщики цветов часто повышают в разы цены на цветы перед Днём знаний.

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные "школьные" сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения "цветочных магнатов" и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам", — говорится в тексте обращения.

Петров отметил, что предложенный им вариант может "способствовать нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей".