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В России предложили замораживать стоимость цветов перед 1 сентября

Часто недобросовестные продавцы и поставщики букетов в разы повышают цены на товар перед Днём знаний.

12 августа, 09:56
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Ежегодно замораживать цены на популярные "школьные" сорта цветов в период с конца августа до середины сентября предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Общественный деятель объяснил свою инициативу тем, что затраты на подготовку ребёнка к школьному году для родителей немаленькие. Особенно этот вопрос является проблемным для семей, где есть несколько учащихся, хоть правительственные меры поддержки и снижают финансовую нагрузку на родителей, подчеркнул Петров. Однако он добавил, что пока рано утверждать, что сборы детей в школу не перегружают семейный бюджет.

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Общественник уточнил, что недобросовестные продавцы и поставщики цветов часто повышают в разы цены на цветы перед Днём знаний.

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные "школьные" сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения "цветочных магнатов" и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам", — говорится в тексте обращения.

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Петров отметил, что предложенный им вариант может "способствовать нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей".

Ранее стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу. В этом году школьный набор подешевел в связи с переходом производителей и продавцов в онлайн-сегмент.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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