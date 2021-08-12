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В Крыму пьяный мужчина приставал к детям с ножом

Его задержали росгвардейцы, им пришлось применить физическую силу.

12 августа, 10:17
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Крыму росгвардейцы задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения размахивал ножом на детской площадке. При задержании пришлось применить силу.

"Инцидент произошёл в одном из дворов Евпатории. Там правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения и с предметом, конструктивно схожим с ножом, выражался нецензурной бранью. После того как гражданин не отреагировал на просьбу прекратить хулиганские действия, росгвардейцы применили физическую силу и задержали мужчину", — говорится в сообщении Росгвардии.

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В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

А ранее в Кудрово под Петербургом полицейские задержали мужчину, который с ножом ворвался в частный детский сад "Маленькая страна".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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