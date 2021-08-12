В Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир и сто машин

Среди участников электронного голосования, которое будет проходить с 17 по 19 сентября, в Москве разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Мохте. Розыгрыш будет проходить в рамках акции "Миллион призов — #ВыбираемВместе".

"Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно", — призвал Мохте.

Он добавил, что к призовой программе уже присоединилось более 70 компаний, среди которых — такие торговые сети, как "Магнит", "Пятёрочка", "Дикси", "Спортмастер", а также аптеки, рестораны и предприятия общественного питания.

Лайф уже сообщал, что приём заявлений о желании проголосовать онлайн продлится вплоть до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трёх дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.