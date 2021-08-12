В Якутии из-за пожаров 13 августа объявили нерабочим днём

Из-за масштабных лесных пожаров 13 августа объявлено нерабочим днём в 11 районах Якутии. Власти рекомендовали работодателям предоставить своим сотрудникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы, а самим жителям указанных районов — ограничить время нахождения на открытом воздухе.

Указ, который подписал глава региона Айсен Николаев, коснётся Якутска, посёлка Жатай, Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов.

Органам государственной власти республики, органам местного самоуправления указано определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих функционирование органов на территориях муниципальных районов и городских округов, указанных в пункте 1 настоящего указа.

Указ не распространяется на работников больниц и аптек, непрерывно действующих организаций, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, а также неотложные работы в условиях ЧС.