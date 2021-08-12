В Якутии из-за пожаров 13 августа объявили нерабочим днём
Указ главы региона коснётся Якутска, посёлка Жатай и девяти районов.
Фото © ТАСС / МЧС России
Из-за масштабных лесных пожаров 13 августа объявлено нерабочим днём в 11 районах Якутии. Власти рекомендовали работодателям предоставить своим сотрудникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы, а самим жителям указанных районов — ограничить время нахождения на открытом воздухе.
Указ, который подписал глава региона Айсен Николаев, коснётся Якутска, посёлка Жатай, Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского районов.
Органам государственной власти республики, органам местного самоуправления указано определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих функционирование органов на территориях муниципальных районов и городских округов, указанных в пункте 1 настоящего указа.
Указ не распространяется на работников больниц и аптек, непрерывно действующих организаций, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, а также неотложные работы в условиях ЧС.
Напомним, в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.
Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, а также самому вылететь в республику.
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