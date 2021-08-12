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Аксёнов пообещал выдать Зеленского, если тот сбежит из Киева в крымскую квартиру

Незалежная сама перечёркивает собственное развитие, разрывая отношения с Россией, подчеркнул глава региона. При этом Запад, по его мнению, использует украинцев исключительно как "пушечное мясо".

12 августа, 14:30
<p>Фото © ТАСС / EPA / STEFANIE LOOS / POOL, Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / EPA / STEFANIE LOOS / POOL, Алексей Павлишак

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о поедании рапанов на полуострове, заявил, что власти республики обязательно выдадут лидера Незалежной, если тот попытается найти убежище в своей квартире в Ялте.

"Я думал, у него тут есть товарищи, которые ему пересылают (рапанов. — Прим. Лайфа), у многих из них есть в российском Крыму свой бизнес, а у Зеленского есть в Крыму квартира. Возможно, как убежище, если ему придётся бежать из Украины, но предупреждаю, что мы его выдадим", — отрезал глава полуострова в ходе прямой линии в эфире телеканала "Крым 24".

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Аксёнов также отметил, что Украина сама перечёркивает собственное развитие, разрывая отношения с Россией. В то же время Запад, по мнению главы полуострова, использует украинцев исключительно в качестве пушечного мяса.

Ранее Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении. Рассказывая о том, как хорошо любить полуостров, украинский лидер почему-то вспомнил о своих впечатлениях о купании в море и о поедании рапанов (обязательно с песком). Также он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" Крым так, как Незалежная.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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