Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя воспоминания президента Украины Владимира Зеленского о поедании рапанов на полуострове, заявил, что власти республики обязательно выдадут лидера Незалежной, если тот попытается найти убежище в своей квартире в Ялте.

"Я думал, у него тут есть товарищи, которые ему пересылают (рапанов. — Прим. Лайфа), у многих из них есть в российском Крыму свой бизнес, а у Зеленского есть в Крыму квартира. Возможно, как убежище, если ему придётся бежать из Украины, но предупреждаю, что мы его выдадим", — отрезал глава полуострова в ходе прямой линии в эфире телеканала "Крым 24".

Аксёнов также отметил, что Украина сама перечёркивает собственное развитие, разрывая отношения с Россией. В то же время Запад, по мнению главы полуострова, использует украинцев исключительно в качестве пушечного мяса.



Ранее Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и помечтал о его возвращении. Рассказывая о том, как хорошо любить полуостров, украинский лидер почему-то вспомнил о своих впечатлениях о купании в море и о поедании рапанов (обязательно с песком). Также он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" Крым так, как Незалежная.