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Футболисты устроили пьяную оргию прямо на газоне домашнего стадиона

В команде уже пообещали "серьёзные последствия" для провинившихся игроков.

12 августа, 14:58

Фото © Shutterstock

Футболисты норвежского клуба "Бранн" устроили пьяную оргию прямо на газоне своего домашнего стадиона. Подробности истории сообщает Bergens Tidende.

Инцидент произошёл после командного ужина, который был посвящён презентации новичков. Сразу 12 игроков вместе с четырьмя девушками решили поехать на стадион клуба. Уже там в течение 4,5 часа они бегали голышом по газону и занимались сексом. Всё это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Это неприемлемо. Утром у нас состоялся серьёзный разговор. Ясно, что для этих 12 человек последствия будут максимально серьёзными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Ну вы сами понимаете, что группа очень большая, так что надо принять взвешенное решение", — заметил гендиректор клуба Джимми Якобсен.

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Позднее стало известно, что провинившихся игроков не будут отстранять от команды и они продолжат выступления за клуб.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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