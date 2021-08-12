Футболисты устроили пьяную оргию прямо на газоне домашнего стадиона

Инцидент произошёл после командного ужина, который был посвящён презентации новичков. Сразу 12 игроков вместе с четырьмя девушками решили поехать на стадион клуба. Уже там в течение 4,5 часа они бегали голышом по газону и занимались сексом. Всё это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Это неприемлемо. Утром у нас состоялся серьёзный разговор. Ясно, что для этих 12 человек последствия будут максимально серьёзными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Ну вы сами понимаете, что группа очень большая, так что надо принять взвешенное решение", — заметил гендиректор клуба Джимми Якобсен.