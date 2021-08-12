Ветераны московского "Спартака" написали открытое письмо совладельцу клуба, президенту "ЛУКойла" Вагиту Алекперову с просьбой навести порядок в команде. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Письмо, в частности, уже подписали бывшие футболисты "Спартака" Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевски, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов и Валерий Шмаров.

"Обращаемся к Вам, руководителю крупнейшей российской нефтяной компании и уважаемому человеку, с настоятельной просьбой навести в "Спартаке" порядок. Мы, ветераны, не можем требовать продажи господином Федуном своей доли акций футбольного клуба, но констатируем, что он перешёл точку невозврата", — говорится в тексте письма.

Ветераны обвиняют президента "Спартака" Леонида Федуна в частой смене тренеров и отсутствии стратегии развития в клубе, готовящемуся в апреле 2022 года отметить столетний юбилей. Также бывшие игроки упомянули многочисленные скандалы вокруг жены Федуна Заремы Салиховой, которая сначала вошла в состав совета директоров, а через три недели вышла из него.

"Невозможно было смотреть за тем, как гражданская супруга Федуна Зарема Салихова, сначала войдя в совет директоров, а затем демонстративно выйдя из него в знак протеста против назначения главным тренером португальца Руя Витории, в своём телеграм-канале вываливала в общий доступ тонны грязного белья, публично сводя счёты с неугодными ей менеджерами "Спартака" и параллельно уничтожая имидж самого популярного клуба России", — отмечается в письме.

Ветераны клуба также обратились к футболистам "Спартака" с просьбой поддержать нового тренера команды Руя Виторию. На старте сезона красно-белые потерпели четыре поражения в пяти матчах.

"Какая бы обстановка ни творилась вокруг команды, ваша нынешняя игра не красит вас как личностей. Вам не должно быть дела до чьих-то взаимоотношений и скандалов. Вы должны в этой сложной ситуации поддержать своего тренера Руя Виторию, который никак не виноват в происходящем и культивирует, по моему убеждению, правильные, подходящие "Спартаку" игровые идеи", — заявили бывшие игроки клуба.