Названы знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио
Состязания в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо, © ТАСС / Сергей Савостьянов
Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр 2021 года в Токио станут Андрей Вдовин и Елена Паутова. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Отметим, что Вдовин является шестикратным чемпионом мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции. Паутова же — двукратная чемпионка Паралимпийских игр на дистанции 1500 метров.
Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
Олимпиада-2020. Главное по теме
В Госдуме предложили предоставить политическое убежище затравленной на Украине прыгунье Магучих
сегодня в 15:25
"Для нас ты, Дина, супергерой": В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину
сегодня в 11:08
Олимпийская чемпионка получит новую медаль после того, как её награду укусил мэр
сегодня в 10:23
Комментариев: 0