Названы знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр 2021 года в Токио станут Андрей Вдовин и Елена Паутова. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Отметим, что Вдовин является шестикратным чемпионом мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции. Паутова же — двукратная чемпионка Паралимпийских игр на дистанции 1500 метров.