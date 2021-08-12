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Названы знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио

Состязания в японской столице пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

12 августа, 15:42
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо, © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо, © ТАСС / Сергей Савостьянов

Знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр 2021 года в Токио станут Андрей Вдовин и Елена Паутова. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

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Отметим, что Вдовин является шестикратным чемпионом мира по лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции. Паутова же — двукратная чемпионка Паралимпийских игр на дистанции 1500 метров.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. На них будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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