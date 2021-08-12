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Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

Пресс-секретарь радикалов Забихулла Муджахид сообщил, что Кандагар находится под полным контролем моджахедов, они вышли на площадь Шехидов. Управлять провинцией будет губернатор Хаджи Вафа.

12 августа, 15:20
<p>Фото © <a href="https://alemarahpashto.com/?attachment_id=233405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аlemarahpashto.com</a></p>

Фото © Аlemarahpashto.com

Радикальное движение "Талибан"* заявило о захвате города Кандагара, который является центром одноимённой провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом республики.

"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", — написал пресс-секретарь радикального движения Забихулла Муджахид на своей странице в "Твиттере".

Как он отметил, управлять городом теперь будет губернатор Хаджи Вафа, назначенный талибами. В подтверждение захвата города террористы также опубликовали видеоролики, на которых они находятся на центральных улицах Кандагара. Официальные власти Афганистана пока никак не комментировали происходящее.

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Ранее Лайф рассказывал, как военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев. Отмечается, что в связи с этим Вашингтон готовится в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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