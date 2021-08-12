Талибы захватили второй по величине город в Афганистане
Пресс-секретарь радикалов Забихулла Муджахид сообщил, что Кандагар находится под полным контролем моджахедов, они вышли на площадь Шехидов. Управлять провинцией будет губернатор Хаджи Вафа.
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Радикальное движение "Талибан"* заявило о захвате города Кандагара, который является центром одноимённой провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом республики.
"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", — написал пресс-секретарь радикального движения Забихулла Муджахид на своей странице в "Твиттере".
کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021
مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm
Как он отметил, управлять городом теперь будет губернатор Хаджи Вафа, назначенный талибами. В подтверждение захвата города террористы также опубликовали видеоролики, на которых они находятся на центральных улицах Кандагара. Официальные власти Афганистана пока никак не комментировали происходящее.
Ранее Лайф рассказывал, как военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев. Отмечается, что в связи с этим Вашингтон готовится в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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