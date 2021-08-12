Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

Радикальное движение "Талибан"* заявило о захвате города Кандагара, который является центром одноимённой провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом республики.

"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", — написал пресс-секретарь радикального движения Забихулла Муджахид на своей странице в "Твиттере".

کندهار د بشپړې فتحې په حال کې.

مجاهدين د شهيدانو چوک ته را ورسيدل. الحمدلله والمنة pic.twitter.com/EFCG4eDGFm — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021

Как он отметил, управлять городом теперь будет губернатор Хаджи Вафа, назначенный талибами. В подтверждение захвата города террористы также опубликовали видеоролики, на которых они находятся на центральных улицах Кандагара. Официальные власти Афганистана пока никак не комментировали происходящее.

Ранее Лайф рассказывал, как военные США предрекли взятие Кабула талибами в течение одного-трёх месяцев. Отмечается, что в связи с этим Вашингтон готовится в самое ближайшее время эвакуировать своих дипломатов и другой персонал из афганской столицы.