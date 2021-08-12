Иномарка влетела в остановку с людьми на юго-западе Москвы, есть пострадавшие
В результате столкновения пожилая женщина оказалась зажата между частями разрушенной конструкции и автомобилем, однако вскоре её удалось высвободить. При этом сам виновник аварии не пострадал.
На юго-западе Москвы иномарка влетела в остановку с людьми, пострадала женщина с ребёнком. Видео © LIFE
На юго-западе Москвы автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. По нашим данным, в результате происшествия пострадали два человека, включая ребёнка.
Инцидент произошёл на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль "Шкода" по неизвестной причине совершил наезд на автобусную остановку, из-за чего женщина оказалась зажата между машиной и разрушенной конструкцией, однако вскоре её удалось высвободить. По данным Лайфа, москвичка 1960 года рождения получила открытые переломы обеих голеней и шок 2-й степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени. Сотрудники экстренных служб планируют доставить женщину в больницу вертолётом.
В результате ДТП также пострадала девочка 2005 года рождения, предположительно, внучка пациентки. Ей диагностировали ушибы и переломы трёх пальцев правой стопы. При этом сам виновник аварии не получил травм.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего, как и причины, пока уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Москвы произошла авария с участием дорогого спорткара. Разогнавшись до 200 километров в час, лихач не справился с управлением и врезался в другой автомобиль, после чего вылетел на тротуар. Лайф узнал о состоянии пострадавших при ДТП. С места аварии были госпитализированы водители обоих автомобилей.
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