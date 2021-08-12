Обстановка в Афганистане сегодня "намного сложнее", чем после вывода из республики советских войск. Такое мнение выразил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

"Сложнее. Намного сложнее", — отметил глава оборонного ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Шойгу также прокомментировал снимок тридцатилетней давности, который нашёл в Интернете один из студентов. На фотографии министр, по словам интервьюера, стоит в окружении "каких-то талибов*". В ответ на это глава Минобороны пояснил, что в то время этого радикального движения ещё не было, а снимок был сделан в Кабуле.

"На нём рядом со мной — моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли", — добавил Шойгу.

Ранее Лайф рассказывал, что талибы захватили второй по величине город в Афганистане. Пресс-секретарь радикалов Забихулла Муджахид сообщил, что Кандагар находится под полным контролем моджахедов, они вышли на площадь Шехидов. Управлять провинцией будет губернатор Хаджи Вафа.