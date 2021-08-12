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Лучшего арбитра прошлого сезона в РПЛ дисквалифицировали на два матча

12 августа, 16:20
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что главный арбитр матча третьего тура чемпионата России между казанским "Рубином" и грозненским "Ахматом" Павел Кукуян дисквалифицирован на две игры из-за грубых ошибок. Наказание в четыре встречи получил рефери Игорь Панин, который отвечал за систему видеопомощи арбитру, сообщает Sport24.

"К судьям, допустившим ошибку в матче "Рубин" — "Ахмат", будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и на две — для Павла Кукуяна. Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения", — сказал Хачатурянц.

Ранее КДК РФС признал ошибочным удаление вратаря "Ахмата" Гиорги Шелии во время матча против "Рубина" и отменил красную карточку.

В РФС признали ошибочным удаление вратаря "Ахмата" в матче с "Рубином"

В РФС признали ошибочным удаление вратаря "Ахмата" в матче с "Рубином"

Напомним, "Ахмат" на выезде уступил "Рубину" со счётом 1:2. После игры грозненцы публично пожаловались на судейство и потребовали больше не назначать на их матчи арбитра Кукуяна.

Сочинский судья занял первое место в рейтинге лучших арбитров предыдущего розыгрыша чемпионата России, составленном РФС. В сезоне 2020/2021 Кукуян отработал в качестве главного рефери на 17 матчах РПЛ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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