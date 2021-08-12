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Глава Свердловской области решил заработать на конопле, но не той, о которой вы подумали

Губернатор отметил, что из растения можно делать одежду и много других полезных вещей. При этом он не стал уточнять, где и когда планирует организовать производство.

12 августа, 16:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSeghaLKNgj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Evgenykuyvashev</a></p>

Фото © Instagram / Evgenykuyvashev

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев придумал необычный способ, с помощью которого можно пополнить региональный бюджет. Так, по словам политика, пришло время наладить производство конопли.

"Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю... А если серьёзно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля", — написал Куйвашев на своей странице в "Инстаграме".

Пенсионерка разбила на огороде плантацию марихуаны, решив заработать

Пенсионерка разбила на огороде плантацию марихуаны, решив заработать

По словам губернатора, из технической конопли можно изготавливать одежду и много других полезных вещей. При этом Куйвашев не стал уточнять, где и когда планирует наладить выращивание растения. Вероятно, в скором времени местные чиновники начнут поиски спонсора, который создаст плантацию.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Подмосковья разбил плантацию марихуаны у себя в подвале. А когда попался, оказался ещё и владельцем незарегистрированного оружия.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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