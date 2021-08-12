Глава Свердловской области решил заработать на конопле, но не той, о которой вы подумали
Губернатор отметил, что из растения можно делать одежду и много других полезных вещей. При этом он не стал уточнять, где и когда планирует организовать производство.
Фото © Instagram / Evgenykuyvashev
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев придумал необычный способ, с помощью которого можно пополнить региональный бюджет. Так, по словам политика, пришло время наладить производство конопли.
"Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю... А если серьёзно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля", — написал Куйвашев на своей странице в "Инстаграме".
По словам губернатора, из технической конопли можно изготавливать одежду и много других полезных вещей. При этом Куйвашев не стал уточнять, где и когда планирует наладить выращивание растения. Вероятно, в скором времени местные чиновники начнут поиски спонсора, который создаст плантацию.
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