В Курганской области заключённый напал на сотрудников колонии, есть погибший

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Курганской области один из заключённых напал на сотрудников учреждения с колюще-режущим предметом. Из-за полученных ранений один сотрудник погиб, а второй госпитализирован. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

"Во время задержания осуждённый оказал сопротивление и был ликвидирован. Установлено, что в исправительном учреждении мужчина 1977 года рождения отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.