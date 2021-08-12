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В Курганской области заключённый напал на сотрудников колонии, есть погибший

Отмечается, что злоумышленник был ликвидирован. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, возбуждено несколько уголовных дел.

12 августа, 16:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Курганской области один из заключённых напал на сотрудников учреждения с колюще-режущим предметом. Из-за полученных ранений один сотрудник погиб, а второй госпитализирован. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

"Во время задержания осуждённый оказал сопротивление и был ликвидирован. Установлено, что в исправительном учреждении мужчина 1977 года рождения отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство", — говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительницу Клина нашли с перерезанным горлом в собственной квартире. В убийстве подозревается 33-летний сын погибшей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время приезда силовиков мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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