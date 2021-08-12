Актриса Розанова показала фото в объятиях Прилучного и вызвала бурную реакцию фанатов

Актриса Ирина Розанова поделилась с подписчиками в "Инстаграме" нежным снимком с артистом Павлом Прилучным. Кадр, сделанный на съёмках сериала "Предпоследняя инстанция", умилил фанатов теплотой и эмоциональностью, рассказывает портал "Дни.ру".

Фото, на котором артист, сидя на стуле, наслаждается женскими объятиями, впечатлило и известную певицу Ларису Долину. Она похвалила Прилучного в комментариях к публикации.

"Артист, кстати, замечательный", — написала Долина.

Кроме того, певица согласилась с мнением Розановой, что актёра невозможно не любить. Пользователи Сети тоже оставили под фото тёплые слова.

Розанова — Прилучный, вы прекрасный дуэт. Яркие, талантливые, красивые

Какая сладкая парочка! Обожаю Ирину, и Пашка супер!

Талантливые и красивые люди!

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