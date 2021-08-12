Актриса Розанова показала фото в объятиях Прилучного и вызвала бурную реакцию фанатов
Снимок не оставил равнодушной и известную певицу Ларису Долину. В комментариях к публикации она похвалила талант актёра.
Фото © Instagram / rozanovairina2017
Актриса Ирина Розанова поделилась с подписчиками в "Инстаграме" нежным снимком с артистом Павлом Прилучным. Кадр, сделанный на съёмках сериала "Предпоследняя инстанция", умилил фанатов теплотой и эмоциональностью, рассказывает портал "Дни.ру".
Фото, на котором артист, сидя на стуле, наслаждается женскими объятиями, впечатлило и известную певицу Ларису Долину. Она похвалила Прилучного в комментариях к публикации.
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"Артист, кстати, замечательный", — написала Долина.
Кроме того, певица согласилась с мнением Розановой, что актёра невозможно не любить. Пользователи Сети тоже оставили под фото тёплые слова.
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Розанова — Прилучный, вы прекрасный дуэт. Яркие, талантливые, красивые
Какая сладкая парочка! Обожаю Ирину, и Пашка супер!
Талантливые и красивые люди!
Ранее Лайф писал, что похудевшую на 20 килограммов Ларису Долину выдал дизайнер из Белоруссии, который раскрыл её настоящий размер. Звёздный модельер Татьяна Сычёва рассказала, что некоторые костюмы ей пришлось ушивать специально для певицы.
Павел Прилучный — российский актёр театра и кино, который получил известность после выхода на экраны фильма "На игре" и сериала "Кадеты". Одним из самых громких проектов с участием артиста стал сериал "Мажор". В детстве и юношестве он серьёзно занимался боксом и хореографией, что впоследствии пригодилось ему в актёрстве. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
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