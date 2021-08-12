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"Выглядит не очень классно": Нефтяная плёнка в Чёрном море добралась до побережья Анапы

Однако, судя по видеоролику, который снял очевидец, некоторых отдыхающих это вовсе не смутило, ведь они продолжают купаться.

12 августа, 17:21

Нефтяные пятна, образовавшиеся после ЧП под Новороссийском, добрались уже до Анапы. Видео © Телеграм-канал "Кубанские новости"

Житель Анапы снял на видео дрейфующую радужную плёнку у пляжа, расположенного вблизи курортного посёлка Сукко. Снятые им кадры опубликовал телеграм-канал "Кубанские новости".

"Под горой, где купаются люди, есть разводы такие маслянистые. Вот сейчас их принесло течением к пляжу Сукко. Я не эксперт, но как блестит! Вы можете сами написать в комментариях, что это такое, потому что выглядит не очень классно", — комментирует автор ролика.

СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти под Новороссийском

СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти под Новороссийском

Очевидец предположил, что эти пятна — часть нефти, которая разлилась под Новороссийском. Однако, судя по видеоролику, некоторых отдыхающих это вовсе не смутило, ведь они продолжают купаться в Чёрном море.

Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.

В морских портах РФ проведут проверки после разлива нефти под Новороссийском

В морских портах РФ проведут проверки после разлива нефти под Новороссийском

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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