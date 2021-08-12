"Под горой, где купаются люди, есть разводы такие маслянистые. Вот сейчас их принесло течением к пляжу Сукко. Я не эксперт, но как блестит! Вы можете сами написать в комментариях, что это такое, потому что выглядит не очень классно", — комментирует автор ролика.