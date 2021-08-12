"Выглядит не очень классно": Нефтяная плёнка в Чёрном море добралась до побережья Анапы
Однако, судя по видеоролику, который снял очевидец, некоторых отдыхающих это вовсе не смутило, ведь они продолжают купаться.
Нефтяные пятна, образовавшиеся после ЧП под Новороссийском, добрались уже до Анапы. Видео © Телеграм-канал "Кубанские новости"
Житель Анапы снял на видео дрейфующую радужную плёнку у пляжа, расположенного вблизи курортного посёлка Сукко. Снятые им кадры опубликовал телеграм-канал "Кубанские новости".
"Под горой, где купаются люди, есть разводы такие маслянистые. Вот сейчас их принесло течением к пляжу Сукко. Я не эксперт, но как блестит! Вы можете сами написать в комментариях, что это такое, потому что выглядит не очень классно", — комментирует автор ролика.
Очевидец предположил, что эти пятна — часть нефти, которая разлилась под Новороссийском. Однако, судя по видеоролику, некоторых отдыхающих это вовсе не смутило, ведь они продолжают купаться в Чёрном море.
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.
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