Умерла пострадавшая в жёстком ДТП на остановке на юго-западе Москвы
Женщину доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи несколько часов боролись за её жизнь в реанимации.
Фото © LIFE
Умерла женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, где иномарка влетела в толпу на остановке. Об этом Лайфу сообщил источник.
Как сообщили Лайфу в пресс-службе Депздрава Москвы, женщину оперативно доставили в больницу после происшествия, её состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи несколько часов боролись за её жизнь в реанимации. Напомним, что москвичка получила открытые переломы обеих голеней и шок второй степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени.
Уточняется, что состояние второй пострадавшей — девочки-подростка — оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Напомним, авария произошла на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль "Шкода" влетел в остановку с людьми. Ранее сообщалось, что водитель за рулём иномарки оказался пьян. В результате медосвидетельствования у мужчины обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.
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