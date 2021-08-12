Умерла пострадавшая в жёстком ДТП на остановке на юго-западе Москвы

Умерла женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, где иномарка влетела в толпу на остановке. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе Депздрава Москвы, женщину оперативно доставили в больницу после происшествия, её состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи несколько часов боролись за её жизнь в реанимации. Напомним, что москвичка получила открытые переломы обеих голеней и шок второй степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени.

Уточняется, что состояние второй пострадавшей — девочки-подростка — оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.