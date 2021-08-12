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Умерла пострадавшая в жёстком ДТП на остановке на юго-западе Москвы

Женщину доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи несколько часов боролись за её жизнь в реанимации.

12 августа, 17:15
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Умерла женщина, пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы, где иномарка влетела в толпу на остановке. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе Депздрава Москвы, женщину оперативно доставили в больницу после происшествия, её состояние оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи несколько часов боролись за её жизнь в реанимации. Напомним, что москвичка получила открытые переломы обеих голеней и шок второй степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени.

Видео 18+: Камеры сняли, как иномарка влетела в толпу людей на остановке в Москве

Видео 18+: Камеры сняли, как иномарка влетела в толпу людей на остановке в Москве

Уточняется, что состояние второй пострадавшей — девочки-подростка — оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, авария произошла на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль "Шкода" влетел в остановку с людьми. Ранее сообщалось, что водитель за рулём иномарки оказался пьян. В результате медосвидетельствования у мужчины обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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