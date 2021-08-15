Футбольный комментатор выругался матом во время матча и стал звездой Сети

Видео © YouTube / ФК "Чита"

Комментатор матча между футбольными клубами "Чита" и "Балтика-БФУ" в рамках ФНЛ-2 выругался матом прямо по ходу встречи, не сдержав собственных эмоций.

Эпизод случился в начале второго тайма во время атаки "Читы", которая в итоге стала голевой. После двух попаданий в перекладину он позволил себе использовать нецензурное выражение.

"Доронин забегает. Ну давай! Навес в штрафную, Нестеров, удар, перекладина, ***! Да, гол. Был гол, да. Это Анциферов. Засчитывает арбитр этот мяч", — произнёс в эфире комментатор матча.

Буквально через несколько секунд комментатор рассмеялся и попросил режиссёров эфира вырезать голевой момент. Разумеется, эпизод не остался незамеченным журналистами и пользователями соцсетей.

"Иногда тоже так хочется…", — написал в своём телеграм-канале комментатор Константин Генич.

"И добрый вечер", — отметил в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.