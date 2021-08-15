"Я добилась своего": Израильская гимнастка Ашрам назвала справедливым судейство на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам прокомментировала реакцию болельщиков из России на результаты финала личного многоборья на Играх в Токио.

"Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это принадлежит мне вместе с тренером Айелет Зусман и командой. Пусть кто что хочет, то и говорит. Я довольна тем, чего мы достигли", — цитирует Ашрам портал Israelhayom.

Она вспомнила чемпионат мира 2018 года, где победившая россиянка Дина Аверина так же, как и Ашрам на Олимпиаде, уронила ленту, однако сумела стать первой.