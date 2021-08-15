"Я добилась своего": Израильская гимнастка Ашрам назвала справедливым судейство на Олимпиаде в Токио

Впервые за четверть века российские гимнастки остались без золота Олимпиады после спорного решения арбитров.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам прокомментировала реакцию болельщиков из России на результаты финала личного многоборья на Играх в Токио.

"Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это принадлежит мне вместе с тренером Айелет Зусман и командой. Пусть кто что хочет, то и говорит. Я довольна тем, чего мы достигли", — цитирует Ашрам портал Israelhayom.

Она вспомнила чемпионат мира 2018 года, где победившая россиянка Дина Аверина так же, как и Ашрам на Олимпиаде, уронила ленту, однако сумела стать первой.