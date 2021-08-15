"Я добилась своего": Израильская гимнастка Ашрам назвала справедливым судейство на Олимпиаде в Токио
Впервые за четверть века российские гимнастки остались без золота Олимпиады после спорного решения арбитров.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам прокомментировала реакцию болельщиков из России на результаты финала личного многоборья на Играх в Токио.
"Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это принадлежит мне вместе с тренером Айелет Зусман и командой. Пусть кто что хочет, то и говорит. Я довольна тем, чего мы достигли", — цитирует Ашрам портал Israelhayom.
Она вспомнила чемпионат мира 2018 года, где победившая россиянка Дина Аверина так же, как и Ашрам на Олимпиаде, уронила ленту, однако сумела стать первой.
"Это судейство, это Олимпиада. То есть это самое справедливое судейство. Я слышала, как Дина сказала, что это не моя вина", — добавила израильская гимнастка.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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Фото © ТАСС / АР / Ashley Landis