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"Я добилась своего": Израильская гимнастка Ашрам назвала справедливым судейство на Олимпиаде в Токио

Напомним, из-за странного решения арбитров наши спортсмены впервые за 25 лет остались без золотой медали на Олимпиаде в художественной гимнастике.

15 августа, 08:44

Фото © ТАСС / АР / Ashley Landis

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам прокомментировала реакцию болельщиков из России на результаты финала личного многоборья на Играх в Токио.

"Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это принадлежит мне вместе с тренером Айелет Зусман и командой. Пусть кто что хочет, то и говорит. Я довольна тем, чего мы достигли", — цитирует Ашрам портал Israelhayom.

Она вспомнила чемпионат мира 2018 года, где победившая россиянка Дина Аверина так же, как и Ашрам на Олимпиаде, уронила ленту, однако сумела стать первой.

"Это судейство, это Олимпиада. То есть это самое справедливое судейство. Я слышала, как Дина сказала, что это не моя вина", — добавила израильская гимнастка.

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Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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