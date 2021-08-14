"Россияне не умеют достойно проигрывать": Тренер победившей на Олимпиаде гимнастки Ашрам прокомментировала скандал в Токио
Израильская спортсменка выиграла золотую медаль, несмотря на потерю ленты во время выступления.
Фото © ТАСС / Линой Ашрам
Айелет Зусман, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, сожалеет, что российская сторона не хочет мириться с решением судей на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает израильское издание Ynet.
"Я не говорила с тренерами Дины и Арины Авериных. Ситуация, конечно, не из приятных. Жаль, что россияне не умеют достойно проигрывать", — сказала Зусман.
Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире.
Олимпиада-2020. Главное по теме
"Надо уважать спортсменов": Хоркина предложила добавить к олимпийскому девизу ещё одно слово
вчера в 16:07
"Никогда так не переживал": Собянин наградил московских победителей и призёров Олимпийских игр
вчера в 15:22
"Вали в Африку": В центре Киева напали на олимпийского чемпиона Жана Беленюка
вчера в 14:31
Комментариев: 0