НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Россияне не умеют достойно проигрывать": Тренер победившей на Олимпиаде гимнастки Ашрам прокомментировала скандал в Токио

Израильская спортсменка выиграла золотую медаль, несмотря на потерю ленты во время выступления.

14 августа, 10:05

Фото © ТАСС / Линой Ашрам

Айелет Зусман, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, сожалеет, что российская сторона не хочет мириться с решением судей на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

"Я не говорила с тренерами Дины и Арины Авериных. Ситуация, конечно, не из приятных. Жаль, что россияне не умеют достойно проигрывать", — сказала Зусман.

Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.

"Вы наше золото!": Фанаты из разных уголков России поздравили гимнасток Авериных с днём рождения

"Вы наше золото!": Фанаты из разных уголков России поздравили гимнасток Авериных с днём рождения

По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Для нас ты, Дина, супергерой": В Санкт-Петербурге песней поддержали российскую гимнастку Аверину

12 августа, 11:08

Опрос показал, кто из медалистов Олимпиады стал любимчиком россиян

сегодня в 02:49

"Ложь и абсурд": "Реал" отреагировал на информацию о переходе в чемпионат Англии

сегодня в 10:41

Талибы заявили о захвате ещё одного города и провинции Афганистана

сегодня в 10:50

Экономист рассказал, когда стоит продавать доллары

сегодня в 10:38

Новости партнеров

Layer 1