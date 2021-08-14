Айелет Зусман, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Линой Ашрам, сожалеет, что российская сторона не хочет мириться с решением судей на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

"Я не говорила с тренерами Дины и Арины Авериных. Ситуация, конечно, не из приятных. Жаль, что россияне не умеют достойно проигрывать", — сказала Зусман.

Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.