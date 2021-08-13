"Вы наше золото!": Фанаты из разных уголков России поздравили гимнасток Авериных с днём рождения
Юные воспитанники спортивных школ и волонтёры поддержали вернувшихся с Олимпиады спортсменок и завалили их тёплыми пожеланиями.
Болельщики из разных уголков России поздравили сестёр Авериных с днём рождения. Видео © VK / Росмолодёжь
Представители российской молодёжи из разных уголков страны поздравили гимнасток Дину и Арину Авериных с днём рождения. Сегодня, 13 августа, спортсменкам исполнилось 23 года. Трогательные пожелания опубликованы в новом ролике Росмолодёжи на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Прошедшая неделя выдалась для Арины и Дины Авериных непростой, поэтому вся наша необъятная родина объединилась, чтобы поддержать наших спортсменок. Дина и Арина, поздравляем вас! Вы наше золото!" — говорится в поздравительном посте.
Многие из ребят, снявшихся в ролике, являются воспитанниками различных спортивных школ, поэтому для них сёстры Аверины — это настоящие кумиры, на которых они равняются. Поклонники спортсменок также продемонстрировали в клипе плакаты с надписями "С днём рождения, чемпионки! Москва гордится вами", "Верим в Авериных", "Вы наше золото".
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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