Болельщики из разных уголков России поздравили сестёр Авериных с днём рождения. Видео © VK / Росмолодёжь

Представители российской молодёжи из разных уголков страны поздравили гимнасток Дину и Арину Авериных с днём рождения. Сегодня, 13 августа, спортсменкам исполнилось 23 года. Трогательные пожелания опубликованы в новом ролике Росмолодёжи на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Прошедшая неделя выдалась для Арины и Дины Авериных непростой, поэтому вся наша необъятная родина объединилась, чтобы поддержать наших спортсменок. Дина и Арина, поздравляем вас! Вы наше золото!" — говорится в поздравительном посте.