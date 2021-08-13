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В Нижегородской области автомобиль со спецсигналами наехал на ребёнка на переходе

В этот момент перед светофором остановилась карета скорой помощи. Медики оперативно оказали помощь пострадавшему.

13 августа, 17:37
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/video-8470759_456241326" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Твой Бор — Город Бор</a></p>

Фото © VK / Твой Бор — Город Бор

В Нижегородской области автомобиль со спецсигналами наехал на ребёнка на переходе. Видео © VK / Твой Бор — Город Бор

В городе Боре Нижегородской области автомобиль со спецсигналами на большой скорости влетел в подростка на велосипеде, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Правоохранители организовали доследственную проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления тяжести вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении.

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Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль со включёнными мигалками и звуковыми сигналами на большой скорости подъезжает к пешеходному переходу, по которому идут люди, некоторые граждане успели отбежать от несущегося транспортного средства. После столкновения с велосипедистом машина проехала ещё несколько метров, а затем остановилась.

Стоит отметить, что в этот момент на перекрёстке стояла карета скорой помощи. Медики оперативно оказали помощь подростку, его доставили в борскую городскую больницу.

Ранее сообщалось об аварии в Воронеже, где водитель сбил на тротуаре трёх пешеходов. Со слов мужчины, он не справился с управлением, потому что почувствовал себя плохо.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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