Жёсткие кадры: В Воронеже водитель сбил на тротуаре трёх пешеходов
Со слов мужчины, он не справился с управлением, потому что почувствовал себя плохо.
В Воронеже водитель сбил на тротуаре трёх пешеходов.
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Водитель иномарки сбил трёх пешеходов на тротуаре на проспекте Труда в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу. Виновнику ДТП тоже понадобится помощь медиков. Со слов мужчины, авария произошла в результате резкого ухудшения самочувствия.
"45-летний водитель автомобиля "Опель-Астра", местный житель, двигаясь со стороны улицы Солнечной, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где в последующем допустил наезд на тротуар", — пояснили в полиции.
Информация о состоянии пострадавших выясняется.
Отметим, что авария произошла в двух километрах от другого крупного инцидента, причины которого выясняют оперативные службы. Минувшим вечером в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. После трагедии губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в регионе.
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