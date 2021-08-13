В Воронеже водитель сбил на тротуаре трёх пешеходов. Видео © Соцсети

Водитель иномарки сбил трёх пешеходов на тротуаре на проспекте Труда в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу. Виновнику ДТП тоже понадобится помощь медиков. Со слов мужчины, авария произошла в результате резкого ухудшения самочувствия.

"45-летний водитель автомобиля "Опель-Астра", местный житель, двигаясь со стороны улицы Солнечной, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где в последующем допустил наезд на тротуар", — пояснили в полиции.

Информация о состоянии пострадавших выясняется.