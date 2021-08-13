Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух
Ещё одна женщина скончалась накануне, число пострадавших составило 17 человек.
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Число погибших при взрыве в воронежском автобусе возросло до двух: в больнице скончалась ещё одна пострадавшая. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако 17 человек пострадали, ещё одна женщина скончалась накануне. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. После трагедии губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в регионе.
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