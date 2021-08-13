Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух

Число погибших при взрыве в воронежском автобусе возросло до двух: в больнице скончалась ещё одна пострадавшая. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

"Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", — написал он в своём телеграм-канале.

