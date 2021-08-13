В Крыму под угрозой ликвидации оказалась знаменитая база планеристов. Видео © LIFE

Широко известная среди парапланеристов в России и за рубежом крымская база "Гора Клементьева", где обучались пилотажу Королёв, Антонов, Илюшин, под угрозой ликвидации. Спортсменам предписали добровольно снести все ангары и здания, построенные более 30 лет назад. Виной всему природоохранная зона, в которой оказался воздухоплавательный парк.

"Наша проблема заключается в следующем: при передаче воздухоплавательного комплекса с юрисдикции Украины под юрисдикцию России была создана новая дирекция. Она разработала положение о природном парке без учёта мнения и никоим образом не согласовав положение с людьми, которые на протяжении многих лет осуществляют полёт на горе Клементьева", — рассказал пилот-парапланерист Сергей Золотов.

То есть спортсмены столкнулись с тем, что вся построенная на горе инфраструктура документально не оформлена. Это ангары, навесы, вагончики и парковки.

"Мы не имеем возможности завозить оборудование к местам старта: проезд и проход по территории парка возможен только по заранее согласованным маршрутам экологическим. Такой маршрут на данный момент существует только один, к остальным шести стартам нет ни проезда, ни прохода. Доставить лётное оборудование весом около пятидесяти килограммов на расстояние в пять-шесть километров очень затруднительно", — говорит Золотов.

Парапланеристы отмечают, что им необходим палаточный городок, подъезды к стартам и парковки возле них. Всё это они хотят решить с исполнительной властью, не ломая уже созданной инфраструктуры.

"Мы хотим добиться развития спорта на этой горе, чтобы она жила и развивалась и нам не обрезали крылья", — резюмирует пилот-инструктор Сергей Макушенко.