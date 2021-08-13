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Один из членов экипажа рухнувшего на Камчатке Ми-8 получил открытый перелом грудины

Всего в краевую больницу поступили четверо пострадавших — два члена экипажа, девушка-гид и турист, — остальные за медицинской помощью не обращались.

13 августа, 06:02

Кадр видео © Телеграм-канал "Камчатский край | Правительство"

Заместитель главврача Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков — о состоянии пострадавших. Видео © Официальный телеграм-канал Правительства Камчатского края

Два члена экипажа вертолёта Ми-8, рухнувшего в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке, получили тяжёлые травмы и сейчас находятся в реанимации. У одного из них — открытый перелом грудины. Сейчас врачам удалось стабилизировать состояние пациентов. Об этом рассказал заместитель главврача Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков.

"У одного из пациентов — открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени... Второй пациент поступил с открытым переломом грудины. Рана проникала в передние средостения, кроме того, у него открытый перелом крыла подвздошной кости", — отметил Кузьменков.

По его словам, состояние обоих пациентов стабилизировано, один из них перенёс операцию на ноге, сейчас он находится в сознании, в стабильно тяжёлом состоянии. Второй пациент также находится в реанимации под интенсивной терапией.

Всего в краевую больницу поступило четверо пострадавших — два члена экипажа, девушка-гид и турист, — остальные за медицинской помощью не обращались.

"Девушка-гид 27 лет получила черепно-мозговую травму. Ей предложили госпитализацию, но она отказалась. Мужчина обращался с ушибами, ссадинами, то есть амбулаторными травмами", — добавил Олег Кузьменков.

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Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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