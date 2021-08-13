Один из членов экипажа рухнувшего на Камчатке Ми-8 получил открытый перелом грудины

Заместитель главврача Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков — о состоянии пострадавших. Видео © Официальный телеграм-канал Правительства Камчатского края

Два члена экипажа вертолёта Ми-8, рухнувшего в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке, получили тяжёлые травмы и сейчас находятся в реанимации. У одного из них — открытый перелом грудины. Сейчас врачам удалось стабилизировать состояние пациентов. Об этом рассказал заместитель главврача Камчатской краевой больницы Олег Кузьменков.

"У одного из пациентов — открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени... Второй пациент поступил с открытым переломом грудины. Рана проникала в передние средостения, кроме того, у него открытый перелом крыла подвздошной кости", — отметил Кузьменков.

По его словам, состояние обоих пациентов стабилизировано, один из них перенёс операцию на ноге, сейчас он находится в сознании, в стабильно тяжёлом состоянии. Второй пациент также находится в реанимации под интенсивной терапией.

Всего в краевую больницу поступило четверо пострадавших — два члена экипажа, девушка-гид и турист, — остальные за медицинской помощью не обращались.