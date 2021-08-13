Воронежцы несут цветы на место взрыва автобуса
Сейчас улица, где произошла трагедия, полностью очищена, общественный транспорт работает.
Воронежцы несут цветы на место взрыва автобуса. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры с места взрыва автобуса — сегодня о происшествии напоминают разбитые стёкла и цветы, перевязанные траурной ленточкой, которые жители города принесли на место трагедии.
Сейчас улица, где произошёл взрыв, полностью очищена, общественный транспорт работает.
Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако одна женщина получила тяжёлые травмы и погибла, ещё 18 человек пострадали. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы.
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