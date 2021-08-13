Воронежцы несут цветы на место взрыва автобуса

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места взрыва автобуса — сегодня о происшествии напоминают разбитые стёкла и цветы, перевязанные траурной ленточкой, которые жители города принесли на место трагедии.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако одна женщина получила тяжёлые травмы и погибла, ещё 18 человек пострадали. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы.