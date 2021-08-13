Российская певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) решила сменить свой сценический псевдоним. Об этом она рассказала в ходе интервью писателю Дмитрию Быкову.

"Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла. Что это за уменьшительно-ласкательная форма? Она мне больше не нужна", — заявила Лиза Монеточка на YouTube-канале писателя.

Также певица призналась, что высокий голос изначально ей не свойственен. По мнению Елизаветы, это её защитный механизм. Она рассказала, что сейчас занимается с преподавателями по вокалу, хочет научиться вытягивать низкие грудные звуки.

"Хватит этих анекдотов, хочется быть обыкновенной хорошей певицей", — поделилась Монеточка.