"Я его переросла": Монеточка объявила о решении сменить псевдоним
Не устраивает теперь певицу и её хорошо узнаваемая манера выступления — высоким голосом.
Фото © YouTobe / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым
Российская певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) решила сменить свой сценический псевдоним. Об этом она рассказала в ходе интервью писателю Дмитрию Быкову.
"Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла. Что это за уменьшительно-ласкательная форма? Она мне больше не нужна", — заявила Лиза Монеточка на YouTube-канале писателя.
Также певица призналась, что высокий голос изначально ей не свойственен. По мнению Елизаветы, это её защитный механизм. Она рассказала, что сейчас занимается с преподавателями по вокалу, хочет научиться вытягивать низкие грудные звуки.
"Хватит этих анекдотов, хочется быть обыкновенной хорошей певицей", — поделилась Монеточка.
А ранее Монеточка впервые выложила откровенное фото в белье и сразу удалила, забыв, что Интернет помнит всё. Видимо, популярная певица почти сразу пожалела о своём решении, поэтому и избавилась от снимка, однако было уже поздно.
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