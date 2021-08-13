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"Я его переросла": Монеточка объявила о решении сменить псевдоним

Не устраивает теперь певицу и её хорошо узнаваемая манера выступления — высоким голосом.

13 августа, 05:02
<p>Фото © YouTobe / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCbnWFn3G7OkPEMzsHvXa9GA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЖЗЛ с Дмитрием Быковым</a></p>

Фото © YouTobe / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Российская певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) решила сменить свой сценический псевдоним. Об этом она рассказала в ходе интервью писателю Дмитрию Быкову.

"Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла. Что это за уменьшительно-ласкательная форма? Она мне больше не нужна", — заявила Лиза Монеточка на YouTube-канале писателя.

Также певица призналась, что высокий голос изначально ей не свойственен. По мнению Елизаветы, это её защитный механизм. Она рассказала, что сейчас занимается с преподавателями по вокалу, хочет научиться вытягивать низкие грудные звуки.

"Хватит этих анекдотов, хочется быть обыкновенной хорошей певицей", поделилась Монеточка.

Билборд с певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер

Билборд с певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер

А ранее Монеточка впервые выложила откровенное фото в белье и сразу удалила, забыв, что Интернет помнит всё. Видимо, популярная певица почти сразу пожалела о своём решении, поэтому и избавилась от снимка, однако было уже поздно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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