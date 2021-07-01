Монеточка впервые выложила откровенное фото в белье и сразу удалила, забыв, что Интернет помнит всё

Известная 23-летняя певица Монеточка, чьё настоящее имя — Лиза Гырдымова, своеобразно ведёт свои соцсети, делясь с 335 тыс. подписчиков новостями из жизни. С тех пор как в 2018 году карьера девушки взлетела до небес после песни "Каждый раз", фанаты видели многое, однако в этот раз Монеточка смогла их удивить.

Фото © Telegram / ebobo 18+

Певица выложила в "Инстаграм" снимок, на котором она позировала в спальне на фоне кровати. Звезда повернулась спиной к камере, демонстрируя отличную фигуру. Распущенные волнистые волосы Монеточки прикрывали её спину, а лицо было чисто без макияжа. И это можно было бы посчитать обычным снимком, если бы для него певица не разделась до нижнего белья.

Фото © Instagram/monetochkaliska

Зачем певица сделала это, неизвестно, но, какими бы ни были причины, Монеточка быстро передумала и удалила пикантный снимок. Однако телеграм-канал, посвящённый жизни знаменитостей, уже успел запечатлеть его для потомков.

Фото © Instagram/monetochkaliska

Сама певица никак не стала комментировать эту ситуацию, но её, скорее всего, занимают другие проблемы. Буквально неделю назад она перенесла операцию, о подготовке к которой долго молчала. Сути хирургического вмешательства звезда тоже не сообщила, заверив фанатов лишь в том, что всё обошлось.