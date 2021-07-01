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Монеточка впервые выложила откровенное фото в белье и сразу удалила, забыв, что Интернет помнит всё

Видимо, популярная певица почти сразу пожалела о своём решении, поэтому и избавилась от снимка, однако было уже поздно. В соцсетях и телеграм-каналах он распространился со скоростью лесного пожара.

1 июля, 11:59

Фото © Instagram/monetochkaliska

Известная 23-летняя певица Монеточка, чьё настоящее имя — Лиза Гырдымова, своеобразно ведёт свои соцсети, делясь с 335 тыс. подписчиков новостями из жизни. С тех пор как в 2018 году карьера девушки взлетела до небес после песни "Каждый раз", фанаты видели многое, однако в этот раз Монеточка смогла их удивить.

Фото © Telegram / ebobo 18+

Фото © Telegram / ebobo 18+

Певица выложила в "Инстаграм" снимок, на котором она позировала в спальне на фоне кровати. Звезда повернулась спиной к камере, демонстрируя отличную фигуру. Распущенные волнистые волосы Монеточки прикрывали её спину, а лицо было чисто без макияжа. И это можно было бы посчитать обычным снимком, если бы для него певица не разделась до нижнего белья.

Фото © Instagram/monetochkaliska

Фото © Instagram/monetochkaliska

Зачем певица сделала это, неизвестно, но, какими бы ни были причины, Монеточка быстро передумала и удалила пикантный снимок. Однако телеграм-канал, посвящённый жизни знаменитостей, уже успел запечатлеть его для потомков.

Фото © Instagram/monetochkaliska

Фото © Instagram/monetochkaliska

Сама певица никак не стала комментировать эту ситуацию, но её, скорее всего, занимают другие проблемы. Буквально неделю назад она перенесла операцию, о подготовке к которой долго молчала. Сути хирургического вмешательства звезда тоже не сообщила, заверив фанатов лишь в том, что всё обошлось.

Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но всё было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать

Монеточка

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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