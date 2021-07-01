Монеточка впервые выложила откровенное фото в белье и сразу удалила, забыв, что Интернет помнит всё
Видимо, популярная певица почти сразу пожалела о своём решении, поэтому и избавилась от снимка, однако было уже поздно. В соцсетях и телеграм-каналах он распространился со скоростью лесного пожара.
Известная 23-летняя певица Монеточка, чьё настоящее имя — Лиза Гырдымова, своеобразно ведёт свои соцсети, делясь с 335 тыс. подписчиков новостями из жизни. С тех пор как в 2018 году карьера девушки взлетела до небес после песни "Каждый раз", фанаты видели многое, однако в этот раз Монеточка смогла их удивить.
Фото © Telegram / ebobo 18+
Певица выложила в "Инстаграм" снимок, на котором она позировала в спальне на фоне кровати. Звезда повернулась спиной к камере, демонстрируя отличную фигуру. Распущенные волнистые волосы Монеточки прикрывали её спину, а лицо было чисто без макияжа. И это можно было бы посчитать обычным снимком, если бы для него певица не разделась до нижнего белья.
Зачем певица сделала это, неизвестно, но, какими бы ни были причины, Монеточка быстро передумала и удалила пикантный снимок. Однако телеграм-канал, посвящённый жизни знаменитостей, уже успел запечатлеть его для потомков.
Сама певица никак не стала комментировать эту ситуацию, но её, скорее всего, занимают другие проблемы. Буквально неделю назад она перенесла операцию, о подготовке к которой долго молчала. Сути хирургического вмешательства звезда тоже не сообщила, заверив фанатов лишь в том, что всё обошлось.
Я ничего не выкладывала, поскольку дико боялась этого процесса. Не хотела думать и представлять. Но всё было не так страшно. Я крепко уснула и ничего не поняла. Желаю вам никогда не болеть, а если и болеть, то быстро выздоравливать
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